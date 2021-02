Luka Doncic: “Lillard probabilmente meritava più di me il quintetto dell’All Star Game”

Tra le (poche) incertezze relative ai 10 titolari per l’All Star Game 2021 c’era il ballottaggio nel backcourt della Western Conference tra Luka Doncic e Damian Lillard. Dato per assodato il ruolo di leader, nelle votazioni, di Steph Curry, la guardia di Dallas e la point guard di Portland si sono giocate il secondo spot, con lo sloveno che ha avuto la meglio.

In generale, Doncic ha ricevuto mezzo milione circa di voti in più rispetto a Lillard da parte dei tifosi, ma tra i due la stella dei Blazers è stata invece preferita sia dai media che dai giocatori stessi, anche se come noto non è bastato. Dame non si è comunque abbattuto, nonostante il rapporto conflittuale con questo tipo di votazioni dimostrato in passato, e ha accettato di buon grado il mancato quintetto. Doncic ha però ammesso, da parte sua, che probabilmente il collega avrebbe meritato l’onorificenza più di lui, detto che comunque è scontata la presenza di Lillard tra le riserve.

“Non mi aspettavo che sarei stato tra i titolari. Sapete, probabilmente Lillard lo avrebbe meritato più di me” ha commentato Doncic alla CBS.

