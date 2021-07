Luka Doncic: “Meglio l’oro con la Slovenia che un titolo NBA”

Nel pomeriggio la Slovenia ha sconfitto il Venezuela, accedendo alla finale del Preolimpico di Kaunas dove domani sfiderà la Lituania. Chi vincerà, accederà alle Olimpiadi di Tokyo che, nel caso degli sloveni, sarebbero le prime della storia della Nazionale. La Slovenia è campione d’Europa in carica e finora non aveva mai avuto un talento come Luka Doncic, che sta dominando il Preolimpico finora. La superstar dei Dallas Mavericks, uno dei talenti di spicco della NBA ha però confessato che preferirebbe vincere un oro olimpico con la Nazionale piuttosto che un titolo con i Mavs.

“Giocare con la Nazionale è sicuramente speciale… Ma perché non vincere entrambe le cose?” ha concluso sorridendo Doncic in conferenza stampa. Visto quanto è riuscito a fare a Dallas nelle ultime due stagioni, nonostante una squadra non all’altezza di competere per il titolo, non c’è da prenderla troppo come una battuta.

