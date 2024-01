Luka Doncic ELOGIA il MERAVIGIOSO assist di Milos Teodosic

Ieri sera Milos Teodosic ha distribuito un assist che è una meraviglia per gli occhi al Mediolanum Forum di Assago contro l’Olimpia EA7 Milano e Luka Doncic se n’è accorto dall’altra parte dell’oceano.

“Non ero ancora nato quando già faceva quei passaggi 😂😂”, ha scritto Luka Doncic su Milos Teodosic su X.

I wasn’t born yet when he was already making those passes 😂😂 https://t.co/qIy3icj5kq

— Luka Doncic (@luka7doncic) January 12, 2024