Luka Doncic nella STORIA di EuroBasket: media punti da RECORD

Il torneo da record di Luka Doncic lo consacra definitivamente tra i più grandi marcatori nella storia di EuroBasket. Con una media clamorosa di 34,7 punti a partita, la stella slovena entra in un club esclusivo insieme a Nikos Galis e Doron Jamchy, gli unici altri due giocatori capaci di superare i 30 punti di media nella competizione continentale.

Doncic sulle orme di Nikos Galis

Per decenni, Nikos Galis è rimasto l’unico dominatore assoluto nella storia dei realizzatori di EuroBasket, con le sue leggendarie prestazioni offensive. Ora, il suo regno trova un nuovo co-protagonista: Luka Doncic.

Nonostante l’eliminazione della Slovenia ai quarti di finale di EuroBasket 2025, Doncic ha chiuso il torneo con numeri impressionanti:

34,7 punti di media, terzo miglior dato di sempre in una singola edizione;

dietro solo ai 37,0 punti di Galis nel 1987 e ai 35,6 del 1989;

davanti a Doron Jamchy, che nel 1987 realizzò 31,9 punti di media.

La sfida di Giannis Antetokounmpo

Un altro grande protagonista di EuroBasket 2025 è Giannis Antetokounmpo, che viaggia attualmente a 29,8 punti di media. Con due partite ancora da disputare, il fuoriclasse greco ha la possibilità di entrare nello stesso club elitario di Galis, Doncic e Jamchy.

Per riuscirci, però, servirebbe un’impresa straordinaria: segnare almeno 95 punti complessivi nelle ultime due gare. Un traguardo difficilissimo, che rende ancora più probabile la conquista del titolo di miglior marcatore di EuroBasket 2025 da parte di Doncic.

Doncic tra le leggende del basket europeo

La prestazione di Luka Doncic in Lettonia resterà impressa nella storia dello sport europeo. Con il titolo di top scorer ormai quasi certo, il fuoriclasse sloveno si unisce a una lista di giganti che comprende campioni come Tony Parker, Pau Gasol e Dirk Nowitzki, oltre naturalmente al mito di Nikos Galis.

Con i suoi 34,7 punti a partita, Doncic non solo conferma il suo talento offensivo senza limiti, ma si consacra come uno dei più grandi marcatori di sempre nella storia di EuroBasket.

