Luka Dončić non crede di aver giocato male contro Philadelphia per colpa di Ben Simmons

Luka Dončić ha segnato solo 19 punti nella sconfitta contro i Philadelphia 76ers di questa notte. Gli analisti NBA hanno attribuito a Ben Simmons il merito di aver contenuto lo sloveno molto al di sotto delle sue medie. Per quanto riguarda Dončić però ha solamente fatto una brutta partita. Nulla a che vedere con Simmons.

Secondo Tim MacMahon di ESPN, Dončić ha ammesso che non gli interessa chi lo marca. Tutto ciò che gli interessa è fare cosa sa fare e coinvolgere i suoi compagni di squadra.

Luka Doncic, asked about Ben Simmons' defensive prowess: "I don't really pay attention to who's on me. I just try to play my game. Sometimes I'm gonna play it better, sometimes worse."

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 26, 2021