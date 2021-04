Luka Doncic non sa come Dallas abbia potuto perdere contro Sacramento

Luka Doncic e i Dallas Mavericks si sono lasciati sfuggire un’occasione d’oro questa notte perdendo un’altra partita cruciale contro i Sacramento Kings. I Mavericks hanno avuto l’occasione perfetta per sfruttare il loro slancio dopo due enormi vittorie sui Los Angeles Lakers mentre affrontavano una formazione dei Kings abbastanza esausta.

Ma i Mavs non possono vivere una stagione “tranquilla”, nemmeno se giocano contro una delle peggiori compagini della Lega. Luka Doncic era piuttosto scuro in volto quando gli hanno chiesto della mancanza di energia di Dallas dopo la sconfitta per 113 a 106 contro Sacramento (tramite Callie Caplan di Dallas News).

Luka has often said he wants Mavs to play with more energy, so what can they do to make sure that happens from the start?

Luka after tonight's loss: "I don't know. I don't know, but it's been a lot of games. I don't know what to say."

— Callie Caplan (@CallieCaplan) April 27, 2021