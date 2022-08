Luka Doncic non si nasconde: “Andiamo in Germania per vincere Eurobasket”

Luka Doncic sarà, insieme a Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, il miglior giocatore presente ad Eurobasket 2022. L’Europeo di quest’anno si preannuncia uno dei più ricchi di talento di sempre e la Slovenia di Luka è tra le possibili favorite. Un giovanissimo Doncic, prima ancora di mettere piede sui campi NBA, vinse Eurobasket regalando alla Slovenia il suo primo titolo europeo nel 2017.

Ora la superstar dei Dallas Mavericks, che in Nazionale ha ritrovato Goran Dragic, vuole ripetersi:

Chi parla di pressione? Andiamo in Germania per vincere l’oro. In qualsiasi competizione, l’obiettivo deve sempre essere il primo posto. Faremo di tutto per riuscirci, ma vedremo se ce la faremo. Nel 2017 nessuno ci prendeva seriamente quando annunciammo che avremmo puntato alla medaglia d’oro. Oggi è diverso. È bello quando vedi che tutti faranno uno sforzo extra contro di noi per vincere.