Luka Doncic, quando l’esordio con i Los Angeles Lakers?

Questo giovedì i Los Angeles Lakers presenteranno alla stampa Luka Doncic, arrivato in California nelle scorse ore su un jet privato insieme a Rob Pelinka e Maxi Kleber, anche lui approdato in giallo-viola. Lo sloveno è out dal 25 dicembre, quando aveva subito un infortunio al polpaccio durante il Christmas Day. Il suo recupero sembrava comunque vicino prima che i Dallas Mavericks lo cedessero, soprattutto per via della sua forma fisica.

Ma quando esordirà Doncic con i Lakers? Secondo quanto emerso in queste ore, una data utile sarebbe la partita di questo sabato contro gli Indiana Pacers. Una buona notizia anche per i tifosi italiani, visto che il match è in programma alle ore 22 qui da noi. Chi vorrà potrà quindi seguire in diretta la prima di Luka Doncic con Los Angeles, dopo un trasferimento epocale destinato ad entrare nella storia NBA.

Luka Doncic is expected to make his Laker debut next Monday, per @MarcJSpears. He was about to be back and healthy 💔 pic.twitter.com/5FdvI5ZK7D — MFFL NATION (@NationMffl) February 3, 2025

Dopo pochi giorni ci sarà la pausa per l’All-Star Weekend, dove Doncic ci si aspetta giocherà visto che è stato convocato come uno dei titolari. La prima partita contro i “suoi” Mavs arriverà invece il 25 febbraio (il 26 alle ore 4 di notte in Italia) e sarà sicuramente un incontro attesissimo.

Qualche giorno prima di Doncic potrebbe invece esordire Anthony Davis con i Dallas Mavericks: il lungo, appena arrivato, è “questionable” per la partita di giovedì contro i Golden State Warriors.