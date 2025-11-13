Luka Doncic reagisce al licenziamento di Nico Harrison

Dopo la pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers contro gli Oklahoma City Thunder (121-92), Luka Doncic ha parlato per la prima volta del licenziamento di Nico Harrison, ex general manager dei Dallas Mavericks, l’uomo che aveva orchestrato lo scambio clamoroso che lo portò a Los Angeles lo scorso febbraio.

Doncic: “Dallas resterà sempre speciale per me”

Il fuoriclasse sloveno, che ha vestito la maglia dei Mavericks dal 2018 fino al trasferimento ai Lakers nel 2025, ha espresso parole di affetto nei confronti della città e dei suoi ex tifosi.

“La città di Dallas, i fan, i compagni di squadra… avranno sempre un posto speciale nel mio cuore,” ha dichiarato Doncic nella conferenza post-partita. “Pensavo che sarei rimasto lì per sempre, ma non è andata così. Sarà sempre un posto speciale per me, posso chiamarla casa. Ma adesso sono concentrato sui Lakers e cerco di andare avanti.”

L’addio di Harrison e il trade storico con i Lakers

Nico Harrison, licenziato all’inizio di questa settimana, è stato l’artefice della trade più sorprendente della stagione NBA 2024-2025, quella che portò Doncic ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis.

Una mossa che ha rivoluzionato entrambe le franchigie, aprendo una nuova era a Los Angeles e un profondo processo di ricostruzione a Dallas.

Alla domanda se, con l’uscita di scena di Harrison, potesse mai immaginare un ritorno futuro ai Mavericks, Doncic ha preferito non commentare:

“In questo momento sono concentrato sui Lakers. Nessun altro commento”.

“Right now I’m just focused on the Lakers. No further comments.” – Luka Doncic when asked if he could ever see himself playing for Dallas again, now that Nico Harrison was dismissed. pic.twitter.com/rJr4xoslGb — Dave McMenamin (@mcten) November 13, 2025

Luka Doncic protagonista assoluto ai Lakers

Nonostante la sconfitta contro OKC, Doncic continua a brillare nella sua prima stagione completa con la maglia gialloviola.

Il fuoriclasse sloveno sta guidando i Lakers a un promettente record di 8-4, con medie impressionanti da 34,9 punti, 9,1 rimbalzi e 8,9 assist a partita.

Il feeling con la squadra di LeBron James e Austin Reaves cresce partita dopo partita, e i tifosi di Los Angeles sperano che Luka possa riportare la franchigia tra le principali contender per il titolo NBA.