Luka Doncic si è assicurato la sua 60a tripla-doppia in carriera questa notte nella partita tra i Dallas Mavericks e gli Utah Jazz, ed è riuscito a farlo già nel corso del primo tempo.

Doncic ha chiuso i primi 20 minuti di gioco con 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, diventando il primo giocatore NBA nella storia ad avere almeno una tripla-doppia da 25 punti nel solo primo tempo. Ha terminato la sfida con 40 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.

La guardia di Dallas era ovviamente entusiasta della sua prestazione e della vittoria della squadra, tanto da dimenticare di filtrare ancora una volta se stesso nell’intervista televisiva post-partita.

“Prima della partita ho detto che non avremmo potuto cazzeggiare”, ha detto Doncic in diretta. “Ah no m***a”, ha concluso, una volta resosi conto di non aver usato filtri con il giornalista.

Luka live TV interviews are must watch television pic.twitter.com/YH6NYjvTcn — Slightly Biased (@BiasedSlightly) December 7, 2023

Lo sloveno si è già lasciato sfuggire qualche parolaccia durante un’intervista. Curiosamente, una delle ultime volte che l’ha fatto in televisione è stata dopo una delle sue ultime prestazioni da tripla-doppia, il 25 ottobre.

Stiamo a vedere quale sarà la prossima intervista post gara dove Luka Doncic darà spettacolo come ha fatto questa volta.

