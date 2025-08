Luka Doncic rinnova con i Lakers: i dettagli del nuovo accordo

I Los Angeles Lakers sono sempre più la squadra di Luka Doncic. Tra le motivazioni del suo addio a Dallas c’era la non volontà dei Mavs di offrirgli un super-max contract perché non si fidavano delle sue condizioni fisiche: i Lakers non potevano offrirgli la stessa cifra, ma sicuramente hanno maggiore fiducia nello sloveno e l’hanno dimostrata prolungandogli il contratto di 3 anni ed evitando che diventasse free agent tra un anno. Doncic ha infatti firmato un nuovo triennale da 165 milioni di dollari complessivi con Player Option nell’ultima stagione.

Questo permetterà al giocatore di uscire dal contratto già nel 2028 e firmare un accordo più lungo e ricco, una volta che LeBron James sarà uscito di scena. Nell’estate del 2028, Doncic sarà eleggibile per un quinquennale da 417 milioni di dollari.

Contestualmente al rinnovo, Luka Doncic ha anche annunciato un’iniziativa benefica importante: donerà 5 milioni di dollari per aiutare 77 giovani giocatori a inseguire il proprio sogno di diventare atleti professionisti. “Il basket mi ha dato tutto, e sono fortunato a poter restituire qualcosa e aiutare la prossima generazione” ha scritto lo sloveno sui social.