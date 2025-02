Luka Doncic saluta Dallas: la sua ultima lettera ai tifosi e alla città

Luka Doncic ha poco fa rotto il silenzio dopo lo scambio che ieri notte lo ha portato dai Dallas Mavericks ai Los Angeles Lakers. Lo sloveno è nel frattempo stato anche ufficializzato con nuovo giocatore dei giallo-viola. Il suo ultimo post su Instagram è però dedicato a Dallas, intesa come città, e ai suoi tifosi, che Doncic lascia dopo 7 anni. Era infatti il 2018 quando i Mavericks scelsero Luka con la 3° chiamata assoluta al Draft: con Dallas, Doncic ha raggiunto le NBA Finals ed è stato capocannoniere del campionato nel 2024.

La lettera di Doncic ricorda tutti i bei momenti vissuti dal giocatore a Dallas ed esprime riconoscenza verso la città che lo ha accolto quando era ancora un ragazzino, rendendolo il campione che è oggi.

Cara Dallas,

Sette anni fa sono venuto qui da adolescente per inseguire il mio sogno di giocare a basket al massimo livello. Pensavo che avrei trascorso la mia carriera qui e desideravo così tanto portarvi un titolo. L’amore e il supporto che mi avete dato sono più di quanto avrei mai potuto sognare. Per un ragazzo sloveno che arriva negli Stati Uniti per la prima volta, avete fatto sentire il North Texas come casa.

Nei momenti belli e in quelli difficili, dagli infortuni alle Finals NBA, il vostro supporto non è mai cambiato. Grazie non solo per aver condiviso la mia gioia nei momenti migliori, ma anche per avermi sostenuto quando ne avevo più bisogno.

A tutte le organizzazioni con cui ho collaborato nella comunità di Dallas, grazie per avermi permesso di contribuire al vostro importante lavoro e di portare luce a chi ne ha bisogno. Mentre inizio il prossimo capitolo del mio viaggio nel basket, lascio una città che sarà sempre come una casa lontano da casa.

Dallas è un posto speciale, e i tifosi dei Mavs sono tifosi speciali.

Grazie, dal profondo del mio cuore.