Luka Doncic scioglie le riserve riguardo la sua presenza ai Mondiali 2023

Qualche giorno fa la Slovenia ha conquistato ufficialmente la qualificazione ai Mondiali 2023.

Subito dopo l’ufficialità del pass per l’Asia, si sono scatenate le indiscrezioni riguardo la presenza di Luka Doncic nella spedizione slovena. La stella dei Mavericks ha sempre difeso la maglia della sua nazione quando ne ha avuto la possibilità, perciò riguardo la sua presenza non ci sono mai stati grossi dubbi. Per fugarli definitivamente il presidente della Federbasket slovena, Matej Erjavec, si è recato negli Stati Uniti per incontrare Doncic. Un viaggio utile, dato che il talento ha confermato la sua presenza ai prossimi Mondiali, come rivelato dallo stesso Erjavec in un’intervista.

Una squadra che schiera Luka Doncic non può puntare a un buon piazzamento, deve giocare per andare a medaglia, è l’unica opzione. Subito dopo la qualificazione sono venuto negli Stati Uniti per fare visita al nostro miglior giocatore, stiamo già lavorando per il Mondiale e ne parlo volentieri con Luka. Mi ha confermato che parteciperà subito dopo la vittoria con la Germania, per me è stata una grande gioia e un grosso sospiro di sollievo. Se lui sta bene, non abbiamo paura di nessuno.

Foto: FIBA