Luka Doncic si è presentato al training camp sovrappeso? La sua risposta ai critici

Negli ultimi giorni Luka Doncic è tornato ufficialmente in campo con i Dallas Mavericks nelle prime gare di preseason. Lo sloveno ha giocato due partite, segnando 13 punti in 16′ nella prima e 27 punti in 29′ nella seconda, entrambe contro Milwaukee.

Nonostante le buone prove in campo, Doncic è stato vittima di alcune critiche sui social in merito alla sua forma fisica: come era accaduto anche al suo arrivo nella “bolla” di Orlando a luglio, la stella dei Mavs è apparsa in sovrappeso.

Nba players they are just like us. Or me specifically pic.twitter.com/R34Rlo66e0

Dopo l’ultima partita contro i Bucks, gli è stato quindi chiesta una risposta a queste affermazioni sul suo conto, e Doncic ha replicato, ammettendo però che le foto non mentano più di tanto.

Full Doncic quote: “I mean, people on Twitter say every stuff “But, it’s true I’m not in my best shape. I will get there for sure. But, you know, I’ve never been a muscular guy, so what can I say?”

— Brad Townsend (@townbrad) December 15, 2020