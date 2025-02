Luka Doncic si presenta ai Lakers con una ALTISSIMA donazione per le vittime degli incendi

Il mese scorso gli occhi del mondo sono stati rivolti su Los Angeles per via dei numerosi e distruttivi incendi che hanno colpito l’area, mandando in fumo migliaia di abitazioni e causando centinaia di migliaia di sfollati. Nel corso delle settimane sono state molte le celebrità di Hollywood e non solo ad aver donato dei soldi alle vittime degli incendi, per la ricostruzione di quelle parti di Los Angeles distrutte dalle fiamme. Nelle ultime ore a questa lista di VIP si è unito anche Luka Doncic, neo-giocatore dei Lakers, che si è presentato a Los Angeles donando insieme alla sua Fondazione ben 500.000 dollari.

La Luka Doncic Foundation ha anche pubblicato una lettera del giocatore, che si è firmato “il vostro nuovo vicino”. Nella lettara, Doncic ha espresso il proprio dolore e la propria tristezza per tutti coloro che sono stati colpiti dagli incendi, perdendo case, scuole e luoghi familiari. Inoltre la Fondazione ha annunciato che si impegnerà a ricostruire campi da basket, parchi giochi e altre aree dedicate ai più giovani perché “ogni ragazzo ha bisogno di un posto sicuro dove giocare”.

Una decisione che gli fa onore e che sicuramente conquisterà i cuori di molti losangelini, a poche ore dall’esordio ufficiale di Luka Doncic con i Lakers, stanotte contro i Jazz.