Luka Dončić solo dietro a Michael Jordan e Shaquille O’Neal in una classifica pazzesca

Luka Dončić e i Dallas Mavericks hanno avuto un inizio deludente in questa stagione 2020-21, ma il giovane continua a stabilire record nel suo terzo anno in campionato.

Durante la partita contro i New Orleans Pelicans, Luka è diventato il terzo giocatore più veloce a raggiungere i 4.000 punti. È appena dietro Michael Jordan e Shaquille O’Neal nella lista.

