Luka Doncic sta lavorando molto per perdere peso

I Dallas Mavericks hanno chiesto a Luka Doncic di perdere peso durante questa estate.

La franchigia ha ideato un piano molto particolareggiato per avere la sua stella al top della forma all’inizio del training camp. L’obiettivo dei Mavs era evitare di ritrovarsi un Doncic sovrappeso alla ripresa della stagione, come successo spesso in passato. Anzi, secondo lo staff di Dallas questa estate dovrebbe servire allo sloveno per perdere peso per poi lavorare sul rafforzamento della massa muscolare nei prossimi mesi.

Tanti allenamenti cardio e un regime alimentare controllato nel piano presentato a Doncic e monitorato costantemente dallo staff dei texani, secondo The Athletic. E dalle prime indiscrezioni sembra che le cose siano andate bene, in questa prima parte di estate. Una verifica potrà essere fatta nei prossimi giorni (presumibilmente domani) quando Doncic arriverà nel ritiro della Slovenia per iniziare a preparare i Mondiali.

Foto: FIBA