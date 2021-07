Luka Doncic stellare contro la Lituania: tripla-doppia e prime Olimpiadi per la Slovenia

Ieri l’aveva sfiorata in semifinale contro il Venezuela, oggi invece, sul palcoscenico più importante, è arrivata la tripla-doppia per Luka Doncic. La Slovenia, grazie alla prestazione della sua stella, ha battuto la Lituania nella finale del Preolimpico di Kaunas, qualificandosi così alle prime Olimpiadi della propria storia.

Triple-double alert! ⚠️ Game’s not even done yet and @luka7doncic‘s stat-line for @kzs_si 🇸🇮 looks insane: 📊 31 PTS 10 REB 12 AST | 41 EFF pic.twitter.com/lN6mwWpVkH — FIBA (@FIBA) July 4, 2021

Alla fine per Doncic 31 punti, 11 rimbalzi e 13 assist in 33′, tirando 13/23 dal campo in una partita comunque combattuta, terminata 96-85. Quello della Slovenia è un vero e proprio upset, visto che la Lituania era considerata la favorita di questo Preolimplico, complice anche il fattore campo. Invece gli “ospiti” hanno combattuto nel primo tempo e completato l’allungo decisivo nel terzo quarto, per poi controllare nell’ultimo toccando anche il +14. Dietro Doncic, 18 punti di Vlatko Cancar e 16 di Jaka Blazic. Non incisivi per la Lituania sia Domantas Sabonis (9 punti e 6 rimbalzi) che Jonas Valanciunas (14 punti e 6 rimbalzi).

Gli sloveni alle Olimpiadi saranno inseriti nel girone con Argentina, Giappone e Spagna.

Foto: FIBA