Luka Doncic svela come festeggia la prestazione irreale contro i Knicks

Luka Doncic ha riscritto la storia della NBA con una prestazione da 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist contro i New York Knicks.

La sua prova ha aiutato i Dallas Mavericks a vincere ed è entrata negli annali del gioco. Dopo la gara lo sloveno ha rilasciato delle dichiarazioni che aiutano a far capire quanto si sentisse onnipotente e poi ha parlato anche del suo post partita.

Doncic ha rivelato di sentirsi molto stanco e che avrebbe cercato di recuperare bevendo una bella birra. Sicuramente una delle birre più meritate della storia.

Luka Doncic needs a recovery beer after his 60 points, 21 rebounds & 10 assists performance 🤣

🎥 @NBATV pic.twitter.com/TdmHsKUyGm

— BasketNews (@BasketNews_com) December 28, 2022