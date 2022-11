Paolo Banchero sta stabilendo dei record pazzeschi nella sua prima stagione in NBA e l’ultimo lo mette in una compagnia davvero molto rara. Questa notte il rookie degli Orlando Magic ha concluso con 33 punti e 16 rimbalzi nella sconfitta per 126 a 123 ai tempi supplementari contro i Sacramento Kings. Nonostante la sconfitta, Banchero è diventato il secondo teenager di sempre a mettere a segno una partita da 30 punti e 15 rimbalzi, l’altro che ci è riuscito si chiama LeBron James.

Despite the loss, Paolo Banchero became the second teenager to record 30 points and 15 rebounds in a game in NBA history. The other player: LeBron James pic.twitter.com/Mw1PevnOpW — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 6, 2022

I Magic hanno iniziato la stagione con un pessimo score di 2-7, ma Paolo Banchero è uno dei chiari favoriti per il premio di Rookie of the Year. Finora ha chiuso in doppia cifra in ogni partita e i suoi 33 punti di sabato sono il massimo della sua stagione. Nell’annata sta accumulando 21,8 punti a gara, 7,7 rimbalzi, 3,6 assist e 1 stoppata, tirando con il 44,4% dal campo.

Ha una forte combinazione di dimensioni e abilità ed è tra i giocatori più versatili della Lega come rookie. La scelta numero 1 in assoluto nel draft 2022 Banchero ha trascorso una stagione alla Duke University prima di dichiararsi per il draft.

Alcuni avevano dei dubbi se chiamarlo con la prima oppure no ma questi dubbi sono già stati fugati tutti da Banchero, eguagliando il record di LeBron.

