L’ultima volta che i Nets avevano vinto così tante partite di fila si chiamavano ancora New Jersey Nets

Kyrie Irving e James Harden si stanno divertendo. Il duo dei Brooklyn Nets ha portato la squadra a un’altra impressionante vittoria dopo aver asfaltato gli Orlando Magic 129 a 92. Le due guardie All-Star hanno combinato 47 punti.

Con la vittoria, i Nets hanno esteso la loro serie di vittorie consecutive a otto partite, la più lunga dal 2006.

The Nets defeat the magic 129-92 and have extended their win streak to eight games. It is the Nets' longest winning streak since 2006.

— Malika Andrews (@malika_andrews) February 26, 2021