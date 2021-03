L’ultimo album di Drake fa impazzire LeBron James e Kevin Durant

Il famosissimo rapper Drake è da sempre molto legato al mondo NBA, innanzitutto nelle vesti di tifoso dei Toronto Raptors. Al di là della fede cestistica, l’artista canadese ha stretto amicizia con tanti giocatori, fra i quali LeBron James e Kevin Durant.

Drake ha recentemente pubblicato il suo nuovo album, Scary Hours 2, che contiene cinque canzoni e prevede la collaborazione di altri rapper molto noti come Lil Baby e Rick Ross. Il disco ha convinto subito i fan del cantante, così come LBJ e KD.

LeBron ha definito “just different” Drake, poi ha retwittato Kyle Kuzma che paragonava la collaborazione con Ross alla coppia Jordan – Pippen, dicendo che i due sono più come Curry e Durant: non sbagliano mai.

🦉 just DIFFERENT!!! 😤😤😤 — LeBron James (@KingJames) March 5, 2021

Nah bro they more like Steph and KD!! They don’t miss! EVER!!! https://t.co/1kpWP9WmC4 — LeBron James (@KingJames) March 5, 2021

Lo stesso Durant ha dichiarato che questi sono i versi migliori della carriera dell’amico. Poi il giocatore dei Brooklyn Nets ha postato anche un passaggio di What’s Next e uno di Lemon Pepper Freestyle. In questa canzone c’è anche una menzione a DeMar DeRozan: “And my city love me like DeMar DeRozan”.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.