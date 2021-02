L’ultimo record di Zion Williamson mostra quanto sia dominante

La parola dominante è stata usata più volte per descrivere Zion Williamson dei New Orleans Pelicans negli ultimi tempi. Il baby fenomeno ha sfruttato al massimo le sue doti atletiche accumulando risultati individuali dall’inizio dell’anno.

Questa notte contro i Milwaukee Bucks al Fiserv Forum, l’ala ha segnato 24 punti nel primo tempo, con 11 tiri realizzati in 15 tentativi, secondo ESPN Stats & Info. Questi sono tutti massimi in carriera per Zion Williamson, che ha messo a referto la sesta partita della sua carriera in cui ha segnato almeno 20 punti nei primi 24 minuti di un match.

Zion Williamson's 24 points, 11 FGM and 15 FGA are all career highs in a half.

Williamson now has 6 career halves where he's scored 20 points, and 5 have all come since Jan. 27. pic.twitter.com/D6nbo7NyDn

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 26, 2021