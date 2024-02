Lundberg vince il derby bianconero contro Shengelia giocando 40′

Iffe Lundberg non è uscito dal campo nemmeno per un possesso questa sera nel match tra Danimarca e Georgia, valido per le qualificazioni ad EuroBasket 2025. Il playmaker della Virtus Bologna, che la scorsa estate sembrava destinato a lasciare l’Italia prima dell’esonero di Scariolo, si è invece preso in questi mesi i bianconeri e ora anche la sua Nazionale. In particolare Lundberg ha realizzato 19 punti e smazzato 7 assist rimanendo in campo tutti e 40 i minuti a disposizione contro la Georgia del compagno Toko Shengelia.

Negli ultimi 2′, con le squadre punto-a-punto, Lundberg ha prima servito l’assist per Knudsen e poi risposto alla tripla del -2 di Shengelia conquistandosi i liberi che hanno definitivamente indirizzato la partita (2/2). Kevin Larsen con una tripla ha poi chiuso i giochi, nonostante gli sforzi finali di uno Shengelia da 27 punti e 6 rimbalzi.

“Portare la Danimarca a EuroBasket è uno dei miei sogni” ha dichiarato Iffe Lundberg dopo la partita. Un’impresa che sembra possibile, vista la vittoria di stasera. Il girone oltre alla Georgia comprende la Serbia e la Finlandia.

Foto: FIBA