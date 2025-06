L’Unicaja Malaga ha eliminato il Barcellona al primo turno dei Playoff di Liga

La stagione del Barcellona si chiude con zero titoli: i blaugrana ieri sera hanno perso Gara-3 del primo turno di Playoff contro l’Unicaja Malaga, venendo eliminati 2-1. È l’epilogo di una stagione deludente, che ha visto il Barça uscire ai Playoff di EuroLega e perdere anche Copa del Rey (ai quarti) e Supercoppa spagnola (in semifinale). In campionato gli uomini di coach Penarroya hanno chiuso quinti in stagione regolare, posizione che non ha garantito loro il fattore campo. I blaugrana hanno perso Gara-1 e vinto Gara-2 in casa, ma a Malaga in Gara-3 si sono arresi 97-95 dopo un OT.

È stata una partita pazza, col Barcellona a +9 a 2′ dalla fine dei regolamentari e l’Unicaja capace di rimontare e alla fine pareggiare sulla sirena con un tap-in di Tyson Perez.

UNICAJA MALAGA JUST FORCED OVERTIME AGAINST BARCELONA LIKE THIS 😱 pic.twitter.com/ypMLYJNKvz — BasketNews (@BasketNews_com) June 8, 2025

Nel supplementare Kevin Punter ha provato a fermare i tentativi di fuga di Malaga, realizzando addirittura due giochi da 4 punti consecutivi. Alla fine però sul possesso decisivo del Barça, l’Unicaga si è trovata avanti 97-95: i blaugrana hanno consegnato la palla nelle mani di Tomas Satoransky, stoppato nell’angolo da Kameron Taylor sulla sirena.

TAPÓOOOOOOOOOOOON GANADOR TAPÓN DE KAMERON TAYLOR PARA QUE UNICAJA SE META EN LA SEMIFINAL DEL PLAYOFF 📺 @vamos | @unicajaCB #PlayoffLigaEndesa | #ConectaConTuPasion pic.twitter.com/gjFuIqDAmR — Liga Endesa (@ACBCOM) June 8, 2025

Malaga, vincitrice della Basketball Champions League sia nel 2024 che nel 2025, continua a sognare in una stagione straordinaria in cui ha anche conquistato la Supercoppa spagnola, la Copa del Rey e la Coppa Intercontinentale FIBA. In semifinale di Liga ora affronterà il Real Madrid che ha invece eliminato 2-0 il Baskonia, i Blancos non perdono una partita in patria dallo scorso 22 dicembre, ora a 24 successi consecutivi.