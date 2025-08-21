L’unico, esilarante, messaggio che Nikola Jokic ha mandato a Michael Porter Jr dopo la trade

Nikola Jokic sa essere allo stesso tempo uno dei giocatori più seri e meno stravaganti della NBA e uno di quelli più strambi e simpatici. Lo ha dimostrato ancora una volta nelle scorse settimane, dopo che i Denver Nuggets hanno ceduto Michael Porter Jr ai Brooklyn Nets. Nello scambio, Denver ha ottenuto Cam Johnson oltre allo spazio necessario per firmare poi sia Bruce Brown che Tim Hardaway Jr.

Porter Jr, ospite nelle scorse ore del podcast Glory Daze dell’ex promessa nella NFL Johnny Manziel, ha raccontato i momenti successivi allo scambio, in particolare i messaggi di addio di alcuni compagni. Tra questi ultimi ha svettato nettamente quello di Jokic: “L’unica cosa che ha scritto Nikola è stata: ‘Mi raccomando, mettiti il preservativo a New York’. Quello è stato il suo messaggio di addio”. Evidentemente Porter Jr non è un tipo esattamente casto, e non lo ha nascosto particolarmente nell’ultimo periodo. Ultimamente avevano fatto scalpore alcune sue dichiarazioni proprio sul suo rapporto con le donne.