Luol Deng, il tredicesimo giocatore dei Los Angeles Lakers 2021-22

I Los Angeles Lakers, nei primi giorni di free agency a inizio agosto, hanno rapidamente completato un roster che contava solo LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook e Marc Gasol. I giallo-viola attualmente hanno sotto contratto 13 giocatori, ma solo 12 saranno a disposizione di Frank Vogel. Il tredicesimo è Luol Deng, che a dire la verità ha giocato la sua ultima partita con i Lakers nel 2017 e in generale la sua ultima in NBA nel 2018.

Deng firmò nella “pazza” offseason del 2016 un quadriennale da 72 milioni di dollari complessivi con i Lakers, coi quali poi è sceso in campo solo 57 volte. Nonostante questo, i 72 milioni hanno pesato sul salary cap giallo-viola per tutti questi anni, dal momento che nel 2019 l’ultimo anno di contratto d Deng è stato “spalmato” per avere maggior spazio immediato. Il risultato è stato che l’ex giocatore britannico, nel frattempo ritiratosi, verrà pagato anche nella prossima stagione circa 5 milioni di dollari. Per fortuna sarà l’ultimo anno in cui i Lakers dovranno dei soldi a Deng, ma fa sorridere il fatto che lo stipendio dell’ex Bulls e Heat sia quasi equivalente a quelli che la franchigia pagherà a Dwight Howard e Carmelo Anthony, due ex All Star, sommati. Entrambi sono infatti sotto contratto al minimo salariale per i veterani, circa 2.6 milioni di dollari ciascuno.