L’Urania comanda l’incontro e porta a casa la vittoria, per Treviglio ora è crisi

TREVIGLIO – MILANO 65-76

(11-16; 14-15; 15-12; 25-33)

In un match brutto e pieno di errori, l’Urania Milano esce vincitrice dal PalaFacchetti grazie a un ultimo quarto pressocchè perfetto, spaccando la difesa della BCC e portando a casa due punti fondamentali. Raivio sugli scudi, Langston nonostante i falli sempre determinante; per la BCC, quarta sconfitta di fila, è un periodo davvero buio, dove praticamente non si salva nessuno se non D’Almeida con qualche buona giocata. Milano sale a 5 vittorie, Treviglio ancora ancora a soli 3 successi.

Brutto inizio di gara da ambo le parti, mani fredde e perse banali caratterizzano i primi minuti di gioco, dove solo D’Almeida e Bossi trovano la via del canestro; Milano trova la prima bomba con Benevelli, Langston si guadagna due viaggi in lunetta e in un amen allunga sul 10-4, con Treviglio in netta difficoltà. Vantaggio che aumenta fino al +10 grazie a Raivio, BCC che in attacco non trova alcuna soluzione, fin quando la bomba di Pepe sblocca i padroni di casa, che producono un 7-0 grazie anche ai primi punti di Lupusor per l’11-14 che obbliga coach Villa al minuto. Due liberi di Montano in uscita dal timeout chiudono il periodo con l’Urania avanti 16-11. Un gioco da 4 di Nikolic porta a meno 1 la BCC, ma poi Raspino e Bossi rispondono da dentro l’area con due belle entrate per il 22-17; match che prosegue con difese forti ed errori stupidi, Villa prende un tecnico per proteste e Treviglio ne approfitta col libero di Frazier e la bomba di Reati per il primo vantaggio dell’incontro. Montano segna la prima tripla di serata, Milano risorpassa per il nuovo +2 Urania, Treviglio sbaglia la bomba con Bogliardi e Langston punisce sulla sirena per il 31-25 dell’intervallo milanese. Borra segna i primi punti della ripresa, ma è sempre Milano ad avere il controllo specialmente con Bossi che allunga sul +7, poi due perse banali dell’Urania lanciano Reati prima e Borra poi per il 32-35 che obbliga al timeout Villa. Pepe spara la bomba del 38 pari, ma Piunti replica per il nuovo vantaggio Urania, e Raspino allunga nuovamente sul +4 dalla lunetta; un libero di Nikolic nel finale permette alla BCC di ridurre a 3 lo scarto, per il 40-43 della terza sirena. Un 5-0 di Raivio e Piunti porta Milano ancora sul +6, con Cagnardi che ferma la contesa; ma è l’Urania l’unica in campo, Bossi e Raivio da fuori colpiscono per il 55-44 che spacca il match per la prima volta seriamente. D’Almeida trova 5 punti che valgono il meno 7, ma un Bossi davvero ottimo risponde con un paio di giocate di lusso per il 66-56 Urania. Piccola reazione biancoblu con Frazier per il nuovo meno 7, ma dopo due errori per riaprire il match ci pensa Montano a piazzare la bomba del nuovo +10 per spaccare definitivamente l’incontro. Il finale sistema il punteggio con l’Urania che esce vincitrice per 76-65.

TREVIGLIO: D’Almeida 11, Sarto, Nikolic 14, Reati 9, Bogliardi, Frazier 12, Pepe 9, Taddeo, Lupusor 3, Borra 7

MILANO: Piunti 6, Bossi 16, Valsecchi, Langston 18, Raspino 7, Benevelli 3, Lazzari, Montano 13, Cavallero, Pesenato, Franco, Raivio 13

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.