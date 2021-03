L’Urania Milano riserva a Tortona il terzo dispiacere stagionale e casalingo

Dopo Trapani e Piacenza, anche l’Urania Milano. Il ristretto elenco delle compagini capaci di fare uno sgambetto a domicilio alla Bertram Tortona si arricchisce di un nuovo nome. I wildcats di coach Davide Villa, sotto per i primi due quarti contro gli alessandrini, si sono poi riscattati nel terzo fino a farla loro, complice anche un errore di Sanders in sirena che avrebbe potuto condurre l’incontro all’overtime. Tortona conserva comunque largamente la testa della graduatoria con 32 punti, l’Urania colora sempre più di magia la sua stagione agganciando al secondo posto a quota ventidue l’Apu Old Wild West Udine. Sull’acuto dei wildcats ha inciso soprattutto la prestazione maiuscola di Nik Raivio, autore di ventidue punti. Per Tortona non è bastato un Mascolo ancora una volta prolifico con sedici.

PRIMO QUARTO – La Bertram parte con la marcia veloce innestate, Cannon la prende per mano e la innalza fino al parziale di 7-2. Langston riporta sotto i milanesi sul 10-8. Ambrosin e Mascolo riaffondano la lama ma gli ospiti riescono grazie a Raspino a contenere al minimo lo svantaggio: 18-17 per i piemontesi alla fine del primo quarto.

SECONDO QUARTO – Pesenato porta in quota i milanesi ma Gazzotti ristabilisce la parità: 21-21. Tavernelli colpisce di nuovo e Montano risponde finchè Raspino non rimette il match sui binari della parità: 21-21. Le due squadre giocano una buona pallacanestro e non si perdono di vista un istante. Tortona riallunga con Severini, Ambrosin e Mascolo e giunge all’intervallo lungo a voce più alta sul punteggio di 41-34.

TERZO QUARTO – Tortona cerca di prendere il largo ma Benevelli e Langston mantengono i wildcats a meno quattro: 45-41. Raivio e Raspino unitamente ai tiri liberi di Piunti consentono però all’Urania di portare il sorriso del punteggio dalla sua parte sul 51-49. Tavernelli risponde ma ci pensa un ispiratissimo Raivio a far tenere un passo in avanti gli ospiti rispetto a Tortona. L’Urania, alla penultima sirena, comanda le operazioni con il punteggio di 51-53.

ULTIMO QUARTO – Piunti prima, Raivio e Montano poi colpiscono il secchiello tortonese allargando il fossato, l’Urania si proietta in doppia cifra sul 51-62, Tortona cerca di ritornare in quota con Mascolo e Tavernelli. Lo stesso Mascolo e Sanders cercano l’assalto finale per mandare almeno Tortona all’overtime ma falliscono l’obiettivo. L’Urania può festeggiare l’impresa.

MIGLIORI IN CAMPO

BERTRAM TORTONA: BRUNO MASCOLO: non molla neppure un centimetro di fiato per la causa e, ancora una volta, è quello dei suoi a mettere più fieno in cascina.

URANIA MILANO: NIK RAIVIO: il ragazzo ci ha fatto una buona abitudine ai bottini pesanti che, visto poi il risultato finale ottenuto dai suoi, valgono quanto il platino.

TABELLINO

BERTRAM TORTONA: Mascolo 16, Ambrosin 12, Tavernelli 11, Severini 10, Gazzotti 9, Cannon 6, Sanders 4, D’Ercole, Graziani. N.e: Romano, Morgillo. Coach: Marco Ramondino.

Tiri liberi: 3 su 7, rimbalzi 37 (Gazzotti, Cannon 7), assist 12 (Mascolo 6)

URANIA MILANO: Raivio 22, Raspino 10, Montano 10, Bossi 9, Piunti 8, Langston 7, Benevelli 3, Pesenato 2, Franco. N.e: Cavallero, Chiapparini, Valsecchi. Coach: Davide Villa.

Tiri liberi: 9 su 10, rimbalzi 31 (Langston 10), assist 12 (Montano 5)

ARBITRI

Duccio Maschio di Firenze, Alessandro Costa di Livorno e Luca Bartolini di Fano (PU)