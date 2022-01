Lusia Harris, l’unica donna draftata dall’NBA, ci ha lasciati

La pioniera del basket femminile, Lusia Harris, è morta questa notte in America. La causa della sua dipartita è ancora sconosciuta. Aveva solo 66 anni.

Harris rimane l’unica donna ad essere stata draftata dalla NBA. Fu scelta dai New Orleans Jazz nel settimo round del Draft del 1977. Tuttavia, rifiutò la possibilità di giocare per i Jazz dopo essere rimasta incinta.

Si tratta di una storia incredibile, irripetibile, e infatti non è mai stata ripetuta. Un vero peccato non averla vista in quella NBA. Di certo sarebbe stato molto interessante. Impossibile comunque scordare un personaggio come Lusia Harris, che negli anni Settanta cercava di dare voce al genere femminile anche in uno sport profondamente maschile.

Ricordiamo che nel 1992 Harris ha anche fatto la storia diventando la prima donna di colore ad essere inserita nella Naismith Basketball Hall of Fame.

Una bella storia che sarebbe potuta diventare memorabile se avesse veramente giocato con i New Orleans Jazz ma che è comunque giusto ricordare.

Ora naturalmente è da capire per quale motivo ci ha lasciato a solo 66 anni. Certamente nelle prossime ore/giorni si avranno maggiori sviluppi da questo punto di vista.

