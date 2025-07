Ma perché Jaylen Hands, top scorer LBA 24-25, ha firmato “solo” al Panionios e non in EuroLega?

Dopo una stagione straordinaria con l’Openjobmetis Varese, conclusa da miglior marcatore della LBA 2023/24, Jaylen Hands sembra pronto a una nuova avventura. Il playmaker statunitense Jaylen Hands ha firmato al Panionios, club storico del campionato greco.

Durante la scorsa stagione, l’impatto di Hands è stato determinante per la salvezza di Varese. Le sue prestazioni non erano passate inosservate: già a campionato in corso, diversi club di EuroLega – tra cui il Maccabi Tel Aviv – avevano mostrato interesse, ma il club lombardo aveva respinto ogni offerta.

Perché non è arrivato in Eurolega?

In offseason, Hands è stato libero di valutare altre destinazioni. Alcuni club di EuroLega e persino la Virtus Bologna avevano preso informazioni sul giocatore. Tuttavia, nessuna offerta concreta ha soddisfatto le richieste economiche del giocatore e del suo entourage.

Il Panionios, invece, secondo Backdoor Podcast, si è mosso con decisione su Jaylen Hands: la proposta greca è stata sia economicamente rilevante sia strategicamente vantaggiosa, grazie a una clausola di uscita libera verso squadre di EuroCup o EuroLega durante la stagione. Questa opzione garantisce a Hands una grande flessibilità, permettendogli di mettersi in mostra in Grecia senza vincoli e valutare eventuali offerte future da club europei di alto livello.

Un passo indietro o una strategia vincente?

Sebbene il trasferimento al Panionios possa apparire come un passo indietro rispetto al possibile approdo in EuroLega, in realtà rappresenta una mossa strategica. Hands potrà contare su un contratto ricco e, al contempo, sulla possibilità di salire di livello senza buyout, qualora emergano nuove opportunità.

La scelta del giocatore è dunque orientata a mantenere il controllo della sua carriera, con un percorso che potrebbe riportarlo presto ai vertici del basket europeo.