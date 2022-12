Ma quindi Facundo Campazzo arriva all’Olimpia Milano o no?

Facundo Campazzo all’Olimpia Milano. Nel tardo pomeriggio di ieri TUTTI lo davano per certo, poi è arrivata la smentita dagli stessi che l’avevano annunciato, ovvero da BasketNews.

La risposta di Milano all’informazione di Campazzo: “Milano è a conoscenza dello status di Campazzo e non punta a prenderlo”.

Milan's response to Campazzo's information: "Milan is aware of Campazzo status and is not pursuing him." https://t.co/DtML3MADhC — Donatas Urbonas (@Urbodo) December 2, 2022

Ma cosa vuol dire questa risposta?

Questo tweet vuol dire tutto e vuol dire niente perché, se Milano conosce la situazione di Campazzo, allora come fa a non inseguirlo? Crediamo sia normale che tu soa aware di una determinata circostanza solo se ti interesso, non se non ti interessa.

Probabilmente, come sempre, la verità sta nel mezzo

Facundo Campazzo vuole giocare a basket ma vorrebbe farlo in NBA, prima di ritornare in Europa. Quindi sta aspettando la chiamata giusta, che però difficilmente arriverà. Allora sta anche pensando di riapprodare in Europa, dopo un paio di annate non troppo fortunate oltreoceano. Insomma, probabilmente, ripetiamo, è l’argentino a essere un po’ confuso e un po’ speranzoso di restare negli Stati Uniti.

Il Real Madrid

C’è chi ha anche parlato che il rumor è uscito per convincere il Real Madrid a spingere il piede dell’acceleratore per l’ex Denver e Dallas. I Blancos sinceramente non hanno bisogno della point guard dell’Albiceleste. Stanno andando benissimo in EuroLega e in campionato: perché modificare gli equilibri rischiando di rompere un macchina a stagione in corso?

Le altre contender

In estate il Fenerbahce ci ha provato moltissimo con lui ma ormai non sembra essere più interessata. La verità è che l’unico top team di EuroLega che avrebbe bisogno come il pane di Campazzo è Milano. Ed è per questo che non possiamo dare per morta la pista Olimpia, anche se da Assago dicono di lasciar perdere tutto…