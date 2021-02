Macedonia – Italia, Pippo Ricci: “Troppi errori e poca energia, brutta sconfitta”

Giampaolo Ricci è stato uno dei giocatori più esperti fra quelli impiegati da Meo Sacchetti nell’ultima finestra delle qualificazioni agli Europei 2022, giocata a Perma, in Russia.

L’ala della Virtus Bologna ha commentato così la sconfitta dell’Italbasket contro la Macedonia del Nord.

Siamo andati male in tante cose, abbiamo sbagliato troppo, giocato con poca energia e commesso tanti errori in difesa. Mi dispiace perché nei primi 20 minuti siamo sempre stati avanti, avevamo in mano la partita ma l’abbiamo buttata, non è positivo per il nostro percorso e per quello che avevamo fatto in precedenza. Siamo tristi e arrabbiati per queste due gare, in due giorni abbiamo buttato via ciò che avevamo fatto in precedenza. In ogni caso può starci che in uno percorso così lungo, durato due anni, ci siano cose positive e cose negative.