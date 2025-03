Macron fa CAUSA alla Virtus Bologna? Possibile richiesta di danni per centinaia di migliaia di euro

Secondo quanto riportato da La Repubblica – Edizione Bologna, Macron avrebbe avviato un’azione legale contro la Virtus Bologna, chiedendo 200mila euro di danni. La causa sarebbe legata alla fine della collaborazione tra il club bianconero e il marchio italiano di abbigliamento sportivo, avvenuta la scorsa estate con il passaggio della Virtus ad Adidas come nuovo sponsor tecnico.

Contenzioso sulla rescissione del contratto

Il nodo della questione riguarderebbe le modalità con cui si è concluso l’accordo tra la Virtus Bologna e Macron. Secondo il quotidiano, il club non avrebbe rispettato tutte le procedure legate alla disdetta del contratto, motivo per cui il brand italiano avrebbe deciso di intraprendere un’azione legale per tutelare i propri interessi.

Il ruolo di Luca Baraldi

L’operazione di cambio sponsor tecnico sarebbe stata portata avanti, tra gli altri, dall’ex amministratore delegato della Virtus, Luca Baraldi. Il club ha deciso di affidarsi ad Adidas, un marchio globale, per il proprio materiale tecnico, un passaggio che ha rappresentato un’importante evoluzione nell’immagine della squadra.

Danno economico limitato per la Virtus

Nonostante la richiesta di 200mila euro di risarcimento da parte di Macron, la cifra risulta inferiore agli introiti che la Virtus percepisce dalla nuova partnership con Adidas. Questo potrebbe rendere la causa meno impattante dal punto di vista finanziario per il club bianconero, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

