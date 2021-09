Magic Johnson attacca Jerry Krause: “Ha distrutto i Chicago Bulls per il suo ego”

I Chicago Bulls di Michael Jordan sono una delle squadre che ha segnato maggiormente la storia del basket.

L’artefice di quei successi è stato Jerry Krause, il general manager che ha assemblato i vari roster che hanno dato un grandissimo aiuto a MJ nella vittoria dei sei titoli.

Secondo molti però Krause è stato anche il colpevole della fine di quella dinastia e della carriera di Jordan. Opinione condivisa anche da Magic Johnson.

Krause ha messo fine ai Bulls di Jordan ma certe squadre come vanno mantenute finché l’età dei protagonisti lo consente. Invece lui si è fatto prendere da un delirio di onnipotenza, voleva dimostrare di poter distruggere velocemente ciò che aveva creato. Quel gruppo avrebbe vinto almeno altri tre titoli, i Jordan sarebbe anche potuto arrivare a dieci per come si trovava con Pippen. Invece Krause ha deciso di non dare un contratto più ricco a Scottie, ha mandato via inspiegabilmente Phil Jackson e così si è messo contro MJ. Ha deciso deliberatamente di perdere ma Michael non perdeva mai. E questo ha messo fine alla sua carriera.