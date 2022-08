Magic Johnson chiede che la NBA ritiri il #6 di Bill Russell

Bill Russell è stato una delle più grandi leggende della NBA ed è quindi probabile che la Lega gli renda omaggio in qualche modo. Uno lo ha suggerito su Twitter un’altra leggenda, Magic Johnson, che ha scritto direttamente al commissioner Adam Silver. La proposta di Magic è di ritirare il #6 di Russell in tutta la NBA, rendendolo quindi non più indossabile. Sarebbe la prima volta che un numero viene ritirato per tutte le squadre, ma considerato che Russell è il giocatore più vincente di sempre sarebbe anche comprensibile.

Commissioner Adam Silver should retire number 6 across the @NBA in honor of Bill Russell’s legacy! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 2, 2022

Una leggenda dei Lakers che quindi chiede di onorare una leggenda dei Celtics. D’altronde di fronte a giocatori e uomini di questo calibro ci si può solo togliere il cappello.