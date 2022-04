Magic Johnson crede che i Lakers dovrebbero scambiare Anthony Davis

La leggenda dei Los Angeles Lakers, Magic Johnson, è stato recentemente un ospite speciale del programma Get Up di ESPN e ha avuto alcune cose da dire sullo stato attuale delle cose sul suo amato viola e oro. Ora che i Lakers sono praticamente fuori dai giochi per i playoff, Magic Johnson ha dato dei consigli molto interessanti alla squadra in merito a ciò che li attende, soprattutto riguardo Anthony Davis.

In una filippica piuttosto lunga, Johnson ha parlato di LeBron James e della sua eccellente stagione, di Russell Westbrook e di cosa gli riserva il futuro, nonché di cosa pensa che il front office dovrebbe fare riguardo a questo attuale roster.

Magic ha anche avuto un messaggio speciale per Anthony Davis mentre prendeva di mira l’incapacità di AD di rimanere sano:

“AD, devi cambiare qualcosa dentro di te o fuori di te. Devi stare bene. Oppure i Lakers devono dire, dopo la prossima stagione, se non rimani in salute, devono guardarti e dire ‘Forse dovresti andare da qualche altra parte’ perché hanno bisogno di te in campo, non nei tuoi vestiti seduto sulla panca. Quindi penso che debbano cambiare alcune cose”.

Magic Johnson non ci è andato per nulla leggero perché parlare addirittura di scambio per Anthony Davis è un qualcosa di molto forte. Onestamente tutti noi l’abbiamo pensato ma non credevamo che persino Magic lo potesse dire in diretta su ESPN.

