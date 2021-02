Magic Johnson dice la sua sulle possibilità di titolo degli Utah Jazz

Con 19 vittorie nelle ultime 20 partite e il miglior record del campionato 23-5, gli Utah Jazz sono per ora la migliore squadra della NBA della stagione. I Jazz sono ora considerati una legittima contender per il titolo.

Magic Johnson, che non è mai timido nel condividere i suoi pensieri sull’NBA sui social media, ha twittato che Utah ha tutti gli ingredienti necessari per arrivare alle Finals.

The Utah Jazz have everything you need to go to the NBA Finals…great guard play by Mike Conley & superstar Donovan Mitchell, dominate defense led by Rudy Gobert & Royce O'Neale, they are one of the best 3-point shooting teams in the league led by Joe Ingles & Bojan Bogdanovic

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 16, 2021