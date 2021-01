Magic Johnson fa una previsione audace dopo la vittoria dei Sixers sui Lakers

Dopo l’emozionante partita tra i Philadelphia 76ers e i Los Angeles Lakers di ieri notte, l’icona NBA Magic Johnson ha twittato una previsione audace. Johnson ha fatto tantissimi complimenti ai giocatori in campo e ha detto che non sarebbe sorpreso di vedere entrambe le squadre nelle NBA Finals.

That was the most exciting NBA game this season! Tobias Harris hit the game winning shot for the Sixers and finished with 24 points. MVP candidate Embiid had 28. I wouldn’t be surprised if these two teams were in the NBA Finals!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 28, 2021