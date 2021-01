Magic Johnson prevede traguardi importanti per due ex giocatori dei Lakers

I Los Angeles Lakers di qualche anno fa non erano di certo vincenti, ma hanno visto muovere i primi passi in NBA molti giovani che stanno facendo benissimo altrove in questi ultimi mesi: non solo i vari D’Angelo Russell e Brandon Ingram, ma anche Julius Randle e Jordan Clarkson. E proprio questi ultimi due sono stati destinatari di grandi complimenti da parte di Magic Johnson, presidente dei Lakers proprio quando vi giocavano anche loro.

Magic ha scritto uno dei suoi classici tweet esprimendo tutta la propria ammirazione per il rendimento di Randle e Clarkson, rispettivamente con Knicks e Jazz, e prevedendo due grandi traguardi per loro, uno a testa.

Sono così felice per due giovani ex Lakers, Julius Randle dei New York Knicks e Jordan Clarkson guardia degli Utah Jazz. Julius Randle sarà un All Star in questa stagione per come sta giocando, mentre Jordan Clarkson se mantiene questo ritmo vincerà il Sesto Uomo dell’Anno .

I’m so happy for two young former Lakers, NY Knicks’ Julius Randle and Utah Jazz guard Jordan Clarkson. Julius Randle will be an All Star this season with his play and Jordan Clarkson is on pace to win the Sixth Man of the Year award.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 29, 2021