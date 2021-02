Magic Johnson rivela due giocatori che meriterebbero di essere all’All-Star Game ma che probabilmente non ci saranno

L’All-Star Match può ospitare solo 24 dei migliori giocatori del campionato e ogni anno ci sono sempre delle critiche sulle scelte. L’Hall of Famer Magic Johnson ha recentemente scritto su Twitter che due giocatori probabilmente saranno esclusi dalla votazione per l’All-Star Game 2021 dovrebbero esserci.

Two guys that may not make it but deserve to be NBA All Stars are De’Aaron Fox and Jerami Grant.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 10, 2021