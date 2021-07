Magic Johnson rivela i 4 fattori chiave nella vittoria dell’NBA dei Bucks

Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks hanno appena vinto il titolo NBA del 2021 contro i Phoenix Suns e la leggenda dei Los Angeles Lakers, Magic Johnson, conosce le ragioni per cui sono stati in grado di dominare.

Secondo Johnson, ci sono stati quattro fattori chiave che hanno portato alla vittoria del titolo dei Bucks. Prima di tutto è stata la svolta di Giannis nel capire la difesa del “muro” contro di lui che limita la sua attività sotto il ferro. Per ricordare, The Greek Freak ha segnato solo 20 punti in gara-1 delle NBA Finals.

L’icona NBA dei Lakers, Magic Johnson, ha anche dato credito al coach dei Bucks, Mike Budenholzer per i suoi “superbi” aggiustamenti nei playoff. Infine, Johnson ha espresso la sua convinzione che le aggiunte di Jrue Holiday, Bobby Portis e PJ Tucker, così come la trasformazione di Khris Middleton in un killer degli ultimi possessi, abbiano catapultato i Bucks nella terra promessa.

The Milwaukee Bucks won for four reasons: 1) Giannis figured out how to beat the so called wall defense that had him confused before the playoffs 2) Coach Budenholzer got better in the playoffs and his in-game adjustments were superb

