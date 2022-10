Magic Johnson sarà ospite di Che Tempo Che Fa questo weekend

Magic Johnson ama l’Italia e ogni estate non perde occasione per passare le sue vacanze sulle nostre coste, tra la Costiera Amalfitana e Porto Cervo. Stavolta Magic tornerà in Italia, ma partecipare ad un programma televisivo, tra i più importanti del nostro Paese. Come annunciato dallo stesso Fabio Fazio, Magic Johnson sarà ospite di Che Tempo Che Fa questa domenica su Rai 3.

A 30 anni dalla storica vittoria del Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona, il leggendario numero 32 dei #LosAngelesLakers , @MagicJohnson , domenica a @chetempochefa #ctcf pic.twitter.com/c0u49HydMf — Fabio Fazio (@fabfazio) October 26, 2022

Johnson racconterà della sua vita, non solo della sua carriera, tra spettacolo in campo con Lakers e Dream Team e tante vicissitudini lontano dal parquet.