Magic Johnson, tra Capri e Porto Cervo su uno yacht fantasmagorico

Magic Johnson ama l’Italia e questo non è un segreto. Quasi ogni estate la leggenda dei Los Angeles Lakers passa qualche settimana nel nostro Paese, in particolare assiduo frequentatore della costiera amalfitana e di Porto Cervo. Quest’anno non ha fatto eccezione. Da parecchi giorni Magic pubblica sui propri social foto dei luoghi che visita: dalla Grecia all’Italia, passando appunto per Capri e Porto Cervo, tra le altre mete.

Tutto questo postare ha attirato l’attenzione sullo yacht sul quale Johnson sta viaggiando in queste settimane. Il nome dell’imbarcazione è “Aquila”, non è di proprietà di Magic bensì a noleggio. Ogni giornata a bordo dello yacht costa 1.1 milioni di dollari, mentre il prezzo dello stesso è di 150 milioni di dollari. Lungo circa 85 metri, al suo interno ci sono 7 camere da letto, una spa, due centri massaggi, un cinema, una palestra ed un night club. In aggiunta anche 3 moto d’acqua e un equipaggio di 28 persone.

Magic Johnson is currently vacationing around Europe on a $150 million super-yacht named “Aquila.” • 280-ft

• 7 bedrooms

• 28 person crew

• Trampoline & 3 jet skis

• Spa & 2 massage rooms

• Movie theater, gym & nightclub Aquila costs $1 million per week. pic.twitter.com/hPzB2nrmxc — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 5, 2021

Magic Johnson non sta comunque viaggiando da solo. Oltre alla moglie, Cookie, con lui ci sono anche altri amici tra i quali l’attore Samuel L. Jackson, anche lui grande amante delle località italiane, e l’attore e rapper LL Cool J.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Earvin “Magic” Johnson (@magicjohnson)

LEGGI ANCHE:

Cos’è successo con Rachel Nichols di ESPN, accusata di razzismo