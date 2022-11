Magic Johnson vince in tutti gli sport: campione anche nel calcio

Magic Johnson ha avuto una vita di successi sportivi con pochi eguali e ora aggiunge anche il calcio al suo palmares.

Johnson, infatti, si è laureato campione della Major League Soccer con il Los Angeles FC, squadra di cui è azionista. La formazione californiana ha vinto il titolo della MLS nella gara decisiva con Philadelphia, vissuta dall’ex leggenda dei Lakers dalla tribuna e poi in campo durante i festeggiamenti.

God has really blessed me! 10 NBA Championships (5 as a player and 5 as an owner), a World Series ring with the Dodgers, a WNBA Championship with the Sparks and now an MLS Championship with LAFC….what’s next???🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍 pic.twitter.com/NWzITqLGvG

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 6, 2022