Maglietta con parolacce in conferenza stampa, la NBA multa Jalen Williams dopo Gara-7

Jalen Williams è stato determinante in Gara-7 contro i Denver Nuggets, con 24 punti ma anche una grande difesa su Jokic. La star degli Oklahoma City Thunder, All-Star per la prima volta in carriera quest’anno, ora affiancherà Shai Gilgeous-Alexander nelle prime Finali di Conference della loro carriera. Ma sulla Gara-7 di Williams c’è anche una macchia, sicuramente dimenticabile ma allo stesso modo alquanto singolare: la NBA ha infatti multato il giocatore dei Thunder di 25.000 dollari.

Il motivo? Non comportamenti scorretti in campo o qualche protesta di troppo, bensì il suo abbigliamento per la conferenza stampa post-partita. Jalen Williams si è presentato davanti ai microfoni insieme a SGA, indossando una T-shirt che recitava “Fuck art, let’s dance“, ovvero “Fanc**o l’arte, balliamo”. Una maglietta considerata troppo scurrile dalla NBA, che tiene molto alla propria immagine anche in questi frangenti.

Nel comunicato ufficiale, la Lega ha parlato di sanzione per “aver indossato indumenti che riportavano un linguaggio scurrile durante la conferenza stampa”.