Malachi Flynn, l’uomo dei 50 punti in NBA, giocherà in EuroCup

Malachi Flynn è un nome che solo i più assidui seguaci della NBA ricorderanno. Point guard classe 1998, ha giocato 6 stagioni e 217 partite in NBA con Toronto Raptors, New York Knicks, Detroit Pistons e Charlotte Hornets, segnando 5.5 punti di media. Un anno fa però, in una delle ultime partite di stagione regolare con Detroit, firmò una clamorosa quanto inaspettata partita da 50 punti (career-high, prima il suo record dera 27).

Non che quella gara abbia contribuito ad un’inversione di rotta nella carriera di Flynn, che anzi con Charlotte nell’ultima stagione ha disputato appena 4 partite, passando la maggior parte del tempo in G League. Ora il giocatore si è trasferito per la prima volta in Europa, ma non in una squadra di prestigio: nella prossima stagione Malachi Flynn ripartirà dai turchi del Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, squadra che milita in EuroCup dove quest’anno ha raggiunto la semifinale. In campionato il Bahçeşehir ha chiuso quinto, eliminando il Tofas al primo turno e rischiando di fare lo scherzetto al Fenerbahçe in semifinale.