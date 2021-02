Malcolm Delaney commenta le parole di Ibrahimovic: “Non durerebbe un giorno nell’ambiente da dove veniamo”

Le parole di Zlatan Ibrahimovic su LeBron James e il suo rapporto con la politica stanno, com’era facilmente prevedibile, facendo molto discutere negli Stati Uniti, soprattutto nella comunità afroamericana, quella difesa a spada tratta dalle stella dei Los Angeles Lakers in più occasioni.

Un parere americano, ma più vicino a noi, è quello di Malcolm Delaney: la point guard dell’Olimpia Milano ha commentato le parole del calciatore via Twitter.

Nobody outside of the USA should speak on black people’s perspective on our politics. Especially non blacks. Have your own opinion but that’s a convo you should stay away from. Idc who you are. Couldn’t last a day week in the environments we grew up in

— malcolm delaney (@foe23) February 26, 2021