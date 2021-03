Malcolm Delaney commenta lo stop degli stipendi in Fortitudo: “I giocatori non scenderanno più in campo”

È stato Malcolm Delaney il primo giocatore a commentare quanto sta accadendo nelle ultime ore in casa Fortitudo Bologna, dove il presidente Christian Pavani ha deciso di sospendere temporaneamente gli stipendi dei giocatori a causa dello scarso rendimento della squadra nell’ultimo periodo. La point guard dell’Olimpia Milano, vicina ai suoi colleghi, ha commentato la notizia su Twitter schierandosi ovviamente dalla parte degli atleti: “Ecco che ci risiamo! Probabilmente è troppo tardi perché i giocatori firmino con un’altra squadra, ma non c’è possibilità che giochino un’altra partita”.

Here we go with this again 🤦🏽‍♂️ probably too late for players to sign on other teams. No way they play another game https://t.co/7Z2qQl5CZZ

— malcolm delaney (@foe23) March 17, 2021