Malcolm Delaney festeggia le F4: “Abbiamo sentito le vostre chiacchiere”

Se l’Olimpia Milano si è qualificata alle Final Four lo deve anche a Malcolm Delaney. L’americano è stato fondamentale nei successi della squadra di Ettore Messina nella serie contro il Bayern Monaco, così com’è stato tra i migliori anche nei 2 KO in Baviera.

Dopo la vittoria in Gara-5, Delaney ha espresso ovviamente grande felicità per il traguardo raggiunto: le seconde Final Four della sua carriera dopo quelle del 2016.

Delaney però ha speso anche belle parole per il Bayern Monaco, ora avversario ma sua squadra nella stagione 2013-14, la sua terza in carriera. “Un saluto al Bayern, che per me è una famiglia e una casa… Ci avete spinto a dei limiti pazzeschi e avete dimostrato all’Europa che siete una squadra da prendere sul serio al massimo livello del basket” ha scritto l’americano al club bavarese.

Shout out to @FCBBTogether still my family and home for me… y’all pushed us to crazy limits and showed europe yall are a club to take serious in basketball on the highest level.

— malcolm delaney (@foe23) May 4, 2021